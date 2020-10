Começa Hoje Período De Matrículas Para Ano Letivo De 2021 Da Rede Estadual

Começou hoje (06) abertura do período de matrículas para o ano de letivo de 2021 na rede estadual. O prazo para os alunos que já fazem parte da rede vai até o dia 16 de outubro e a solicitação deve ser feita pelo aplicativo Minha Escola SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED).

Para os alunos que ainda não fazem parte da rede estadual, o prazo da matrícula vai até o dia 30 de outubro. Os pais e interessados podem procurar qualquer escola estadual, a diretoria de ensino ou os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo.

No momento na matrícula, alunos e responsáveis poderão selecionar oportunidades adicionais oferecidas pela Secretaria Estadual da Educação como os cursos idiomas oferecidos pelos Centro de Estudos e Línguas; o modelo de ensino técnico do Novotec desenvolvido em parceria com o Centro Paula Souza; o 4º ano opcional do ensino médio; e a matrícula em escolas de tempo integral.

“O ano de 2021 será um grande desafio para todas as áreas. Na educação, não será diferente. Precisamos fazer a busca ativa dos alunos para o último bimestre de 2020, que começa neste mês. E engajar todos os nossos estudantes e seus responsáveis para realizarem as matrículas para o ano que vem. Não podemos deixar nenhum aluno para trás”, destacou o Secretário de Educação, Rossieli Soares.

Ariane Pio

Da Reportagem Local