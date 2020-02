Começa Hoje o Período de Inscrições Para as Oficinas Culturais

Começam hoje as inscrições para o programa de Oficinas Culturais, desenvolvido pela Prefeitura de Catanduva. No total, serão 1.621 vagas oferecidas para 62 cursos nas áreas de artes plásticas, artesanato, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, dança, música, literatura e Libras. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cultura.

A estimativa é que as oficinas somem 146 turmas neste ano. Os interessados devem comparecer à Estação Cultura Deca Ruette, até amanhã, 02 de fevereiro, das 8 às 17 horas. Todos os cursos, com os respectivos horários, estão disponíveis para consulta no site www.catanduva.sp.gov.br. A informação também é repassada aos interessados na própria Estação, localizada na rua Rio de Janeiro, nº 100, no centro da cidade.

A secretária de Cultura, Cris Anovazzi, reforça que as atividades alcançam um público vasto, formado por crianças a partir de 4 anos, até pessoas que fazem parte da melhor idade. As aulas terão início no dia 17 de fevereiro.

Para fazer a inscrição, os interessados devem levar cópia de documentos pessoais (como RG, CNH, Carteira de Trabalho ou identidade funcional), cópia do comprovante de residência e duas caixas de leite para cada curso escolhido. No caso das crianças que não tenham RG, o responsável deve apresentar a cópia da certidão de nascimento e uma foto 3×4. Os leites doados serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade, para repasse a entidades e famílias carentes. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (17)3531-5107.

Myllaynne Lima

Editora chefe