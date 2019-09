Começa Hoje o Pagamento do FGTS Para Todo Brasil

A Caixa Econômica inicia o calendário de saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) hoje (13). Os primeiros beneficiados são os correntistas da Caixa que fazem aniversário entre os meses de janeiro a abril e terão o crédito automático em conta.

A liberação do saque imediato para quem nasceu no mesmo período e não possui conta na instituição começa em 18 de Outubro e vai até 22 de Novembro, dependendo do mês de aniversário. O saque extraordinário foi autorizado por um decreto do governo federal em julho. O objetivo inicial do governo era liberar até 35% de cada conta, mas após pressão do setor de construção civil, ficou estabelecido o teto de R$ 500. De acordo com empresários da área, a liberação porcentual implicaria em um efeito cascata prejudicial à economia brasileira. Cálculos do governo apontam que os saques extraordinários do FGTS, junto com a liberação dos saldos do PIS/Pasep, podem injetar até R$ 30 bilhões na economia brasileira em 2019 e R$ 12 bilhões em 2020, aumentando a previsão inicial de crescimento do PIB de 0,81% para 1,1%. No último dia 9, o mercado reajustou a projeção de crescimento do PIB para 0,87%.

Uma semana depois, em 25 de outubro, recebem os não-correntistas que nasceram em Fevereiro. Os valores devem ser sacados até 31 de Março de 2020. Quem não quiser retirar os valores deve comunicar a Caixa até 20 de Abril de 2020. Confira o calendário completo de pagamentos:

Para consultar

o saldo da conta

É possível acessar o extrato do FGTS pelo site da Caixa e também pelo aplicativo, disponível para os sistemas operacionais Android, iOS e Windows. Um e-mail foi encaminhado a Caixa para saber quantos beneficiados iriam receber em Catanduva, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta.

Ariane Pio

Da Reportagem Local