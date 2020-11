Começa Hoje o Calendário Vestibular Da Fatec Catanduva 2021

Aos interessados em ingressar no Ensino Superior ainda este ano, já está disponível o calendário de todo o processo seletivo das Fatecs – Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo para o primeiro semestre de 2021. A informação pode ser verificada através do site www.vestibularfatec.com.br, ou e na página do CPS – Centro Paula Souza.

“Para concorrer a uma vaga neste Vestibular, o candidato precisa ter terminado ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que, no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso. O período para solicitar a redução de 50% e a isenção total do valor da taxa de inscrição começa hoje (19) e segue até 23 de novembro, exclusivamente pela internet”, diz a informação oficial divulgada pelo Governo do Estado de São Paulo.

De 19 de novembro até dia 23 de novembro, está aberto o pedido de isenção e redução da taxa de inscrição do Vestibular das Fatecs e envio da documentação por meio digital. No último dia, é importante ficar atento ao fato de que o prazo termina às 15h00.

Já de 25 de novembro até dia 15 de dezembro, é tempo das inscrições para o Vestibular das Fatecs. No último dia, a inscrição também termina às 15h00.

No dia 01 de dezembro, será divulgado o resultado dos pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição do Vestibular exclusivamente pela internet. No dia 30 de dezembro divulgação da lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas. No dia 04 e 05 de dezembro período para recurso.

A partir de 20 de dezembro, será divulgada a primeira lista de convocação e da lista de classificação geral do Vestibular. Caso precise de outras informações, é possível verificar mais datas e informes por meio do site oficial do CPS, o https://cps.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local