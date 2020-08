Começa Hoje Novo Mutirão Do RG no Poupatempo em Catanduva

O Poupatempo realizará, pela terceira vez, um mutirão do RG para atender às solicitações de Carteiras de Identidade. Dessa vez, as vagas serão distribuídas entre os postos da Região Metropolitana de São Paulo, em Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Osasco, Taboão da Serra, Diadema e Santo André, além dos municípios do Interior Paulista, como Barretos, Catanduva, Fernandópolis, Indaiatuba, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto.

A iniciativa tem atraído cidadãos que precisam solicitar o documento com urgência e, na próxima segunda e terça-feira (31 de agosto e 1º de setembro), a expectativa é que mais de 2800 pessoas sejam atendidas. Até agora, 7,4 mil pessoas já foram beneficiadas com a ação. O atendimento nas unidades acontecerá mediante agendamento prévio, que estará disponível a partir deste hoje (29) através do portal (www.poupatempo.sp.gov.br).

Os novos agendamentos para as atividades presenciais nesses postos serão abertos na terça-feira (1º). A prioridade é oferecer aos cidadãos os serviços que exijam coleta biométrica e a ida ao posto, como a expedição de RG e a primeira emissão da carteira nacional de habilitação.

Para evitar aglomerações, os demais serviços continuam mantidos de forma remota, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital, que juntos oferecem mais de 80 opções online com qualidade, segurança e comodidade.

No caso do RG, para ser atendido, basta comparecer à unidade selecionada no dia e horário agendados portando a Certidão de Nascimento ou Casamento, original e cópia simples, ou mesmo com o RG anterior, caso tenha sido emitido no Estado de São Paulo. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando um documento de identificação oficial com foto.

Caso não possa comparecer, o responsável deve assinar uma autorização, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no ato do atendimento, junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.

Todas as informações, endereços e horários de funcionamento dos postos podem ser consultadas no site www.poupatempo.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local