Começa Hoje “Legado Para Uma Cidade” Parceria Sesc Catanduva e Cia Casa Amarela

“Legado Para Uma Cidade” é um documentário da Cia da Casa Amarela sobre Padre Albino, numa realização do Sesc Catanduva. A partir da aclamada peça “Padre Albino: legado para uma cidade” que a Cia produziu em 2018 em parceria com a Fundação Padre Albino, por ocasião do centenário de sua chegada em Catanduva, o documentário revela ao público através de cenas criadas em diversas locações da cidade, um pouco da trajetória da mais importante personalidade da história local.

Roteiro, texto e direção são assinados pelos atores profissionais, dramaturgos, diretores e produtores Drika Vieira e Carlinhos Rodrigues. A Cia da Casa Amarela, criada pelo casal há 26 anos, é a maior representatividade do teatro catanduvense, tendo alcançado ao longo dessa trajetória mais de 100 prêmios em festivais nacionais e internacionais, além de 3 prêmios da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) e 3 Troféus Mambembe, fato inédito no interior paulista.

Com excelentes críticas de jornais como a Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo e destaque de programação da Revista VejaSP, a Cia da Casa Amarela tornou-se uma referência na dramaturgia para a infância, juventude e toda a família, inclusive alcançando reconhecimento no exterior, em apresentações realizadas em Portugal.

Misturando cenas produzidas pela Cia da Casa Amarela com fotos e imagens reais da história de Catanduva, o documentário será exibido em duas partes no canal de YouTube do Sesc Catanduva, nos dias 14 (aniversário de Catanduva) e 16 (dia do lazer), sempre às 19:00h.

“O objetivo é ressaltar a importante contribuição de Padre Albino para a cidade, através de sua obra inigualável, bem como mostrar um pouco de Catanduva, locais históricos, culturais e divulgá-los para quem tiver interesse em conhecer nossa cidade”, afirma Carlinhos Rodrigues que interpreta Padre Albino.

“É uma responsabilidade imensa, mesmo porquê construímos o personagem para a peça teatral em 2018. O vídeo é uma experiência dramática totalmente diferente. Representar para um público presencial, onde você pode trocar olhares, sentir a pulsação da plateia através de uma vivência única, é completamente outra. Adaptar para o áudio visual foi um aprendizado delicioso e acreditamos que ficou muito bonito”, completa o ator.

O elenco de “Legado para uma cidade” inclui, além de Carlinhos Rodrigues e Drika Vieira, o filho do casal, Ian Costa, e as atrizes Kéka Faria e Vânia Santos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local