Começa Hoje As Lives “Programa Agro Legal” Sobre Regularização Ambiental No Estado SP

Um dos desafios do agronegócio é melhorar a eficiência produtiva, conservar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, otimizar os recursos disponíveis. Por isso, a sustentabilidade do setor e o acesso brasileiro a novos mercados passam, obrigatoriamente, pela aplicação do Código Florestal, com a regularização ambiental das propriedades. Essa foi a tônica do encontro online do quarto episódio do projeto “Caminhos do Agro SP”, realizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado em conjunto com a TV Cultura, InvestSP, Fundag e a iniciativa privada.

Confira a programação: hoje, 30 de setembro: Live 3 – Carne Bovina, 7 de outubro: Episódio 5 – Produção Sustentável, 14 de outubro: Live 4 – Leite, 21 de outubro: Episódio 6 – Agro Seguro, 28 de outubro: Live 5 – Citricultura, 4 de novembro: Episódio 7 – Comercialização, 11 de novembro: Live 6 – Papel e Celulose, 18 de novembro: Episódio 8 – Consumo, 25 de novembro: Live 7 – Olericultura, 2 de dezembro: Episódio 9 – Exportação, 9 de dezembro: Live 8 – Soja, 16 de dezembro: Episódio 10 – Conectividade

São Paulo instituiu o Programa Agro Legal, que traz diversas diretrizes e mecanismos que possibilitam esse alinhamento e facilitam, portanto, a implementação do Programa de Regularização Ambiental no estado, garantindo simultaneamente a manutenção das áreas em produção agropecuária e a ampliação da vegetação nativa do território.

O Código Florestal brasileiro é um dos mais modernos e rigorosos do mundo, mas ainda existe muita dificuldade de implementação da lei pelos produtores. De acordo com Marcello Brito, presidente do Conselho Diretor da ABAG, esse cenário poderá ser revertido com o uso da ciência e da tecnologia em benefício próprio, mostrando o porquê de o Brasil ser uma das maiores potências na produção e processamento de alimentos.

O projeto “Caminhos do Agro SP” é resultado de uma parceria entre InvestSP, Fundag, TV Cultura e Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Os episódios podem ser acompanhados nos canais do YouTube da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (https://www.youtube.com/agriculturasp) e da TV Cultura (https://www.youtube.com/cultura).

Ariane Pio

Da Reportagem Local