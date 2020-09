Começa Hoje A ‘Semana Nacional Do Trânsito’ Com Ações Online Da AB Triângulo Do Sol

Começa hoje (18) a Semana Nacional de Trânsito, e vai até o dia 25 de setembro, e com isso a AB Triângulo do Sol promoverá palestras pela internet para colaboradores da Empresa Cruz, de Araraquara, e da Soluciona Conservação, Hospital Carlos Fernando Malzoni e Faculdade Anhanguera, de Matão.

As ações fazem parte do Conscientizar, programa das concessionárias da AB Concessões que visa incentivar um trânsito mais seguro, junto aos usuários das rodovias e comunidade lindeira, por meio de conteúdo online.

Durante as palestras, os participantes serão informados sobre a importância da direção defensiva para prevenir acidentes e/ou minimizar suas consequências. Um dos assuntos abordados será o uso do celular ao volante, prática comum nos dias de hoje, que oferece riscos de acidentes por distrair os motoristas.

Para solicitar uma palestra online sobre segurança no trânsito, as instituições interessadas devem contatar a AB Triângulo do Sol pelo telefone (16) 3383-6383 ou e-mail karina@triangulodosol.com.br. Outra ação importante que será realizada durante a Semana Nacional de Trânsito, em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), é a divulgação de mensagens de segurança viária nas rodovias por meio de faixas e painéis eletrônicos. Anualmente, entre os dias 18 e 25 de setembro, comemora-se a Semana Nacional de Trânsito, campanha que visa mobilizar a sociedade para um trânsito mais seguro.

O tema desse ano segue o do Maio Amarelo, “Perceba o risco. Proteja a vida”, e tem o objetivo de incentivar as pessoas a prestarem mais atenção aos riscos que podem facilitar acidentes, como atravessar fora da faixa de pedestre, usar o celular ao volante, exceder os limites de velocidade, dentre outros.

Para enfatizar a importante mensagem, peças criadas para o Maio Amarelo foram oportunamente adaptadas para a Semana Nacional de Trânsito. Para obter o conteúdo, acesse: https://maioamarelo.com/semana-nacional-de-transito-2020/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local