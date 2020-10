Começa Hoje A Segunda Semana Da Farmácia UNIFIPA Sobre Os Novos Desafios Da Profissão

A 2ª Semana da Farmácia UNIFIPA, começa hoje (14) e vai até sexta-feira (16) será direcionado aos alunos, docentes, farmacêuticos e demais profissionais da saúde, com emissão de certificados aos participantes.

Nesse cenário de inseguranças, novidades por minuto e recomendações sendo modificadas a todo momento, a confiabilidade das informações é essencial; também é função do farmacêutico educar o paciente e a sociedade de forma geral. Pensando nisso, o curso de Farmácia do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA realizará a sua 2ª Semana Acadêmica, com palestras on-line, abordando os desafios da profissão farmacêutica em tempos de pandemia e na pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas.

Hoje (14), 19h30 com palestra de abertura: ‘Atuação do farmacêutico em tempos de pandemia: novos desafios’. Palestrantes: Dr. Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior, Secretário Municipal de Saúde (Catanduva/SP) e Dra. Larissa Francielli de Souza Silva, supervisora da Assistência Farmacêutica (Catanduva/SP).

Na quinta-feira (15), 19h30 com tema: ‘Plantas Medicinais e Fitoterápicos em Farmácia Viva’ – experiência da Fait/SMS (Itapeva/SP). Palestrantes: Profa. Dra. Fátima Chechetto, engenheira agrônoma e docente da Fait (Itapeva/SP). Francine Campolim Moraes, farmacêutica da Farmácia Viva – SMS Fait (Itapeva/SP). Profa. Msc. Vivian Ferrari Scaranello Machado, farmacêutica e docente da Fait (Itapeva/SP). As 21h com tema: ‘Atuação do farmacêutico em farmácia hospitalar, incluindo atuação em centro cirúrgico e pronto socorro’. Palestrantes: Lívia Machado Espírito Santo Stopa, Fabiana Colombo da Silva Vanali e Tamiris Barceloni, farmacêuticas da Farmácia Hospitalar do Hospital Padre Albino.

Na sexta-feira (16), 19h30 com tema ‘Desenvolvimento de vacinas: contribuição do farmacêutico em pesquisa, produção e estudos pré-clínicos e clínicos’. Palestrante: Profa. Dra. Sheila Cristina Monteiro Paiva Freitas, farmacêutica, Doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina (USP) e integrante do Programa de Cardiologia INCOR/FMUSP. A 2ª Semana da Farmácia UNIFIPA será totalmente online, através da plataforma ZOOM. Link: https://zoom.us/j/98412389108?pwd=YlUvNXhFa25pV0Z4cjdzU ldjM1hoQT09. Meeting ID: 984 1238 9108. Passcode: 465104.

Ariane Pio

Da Reportagem Local