Começa Hoje A “Operação Carnaval Mais Seguro” Em Catanduva E Região

O Trigésimo Batalhão de Polícia Militar do Interior, com área de atuação territorial no município de Catanduva e em outras 15 cidades circunvizinhas, divulgou uma nota, para informar a partir de hoje (21) até o terça-feira (25), por ocasião do feriado prolongado de carnaval, será desencadeada a Operação Carnaval Mais Seguro, com ações direcionadas aos festejos carnavalescos e assim aumentar a presença ostensiva da Polícia Militar nas ruas, garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais e combater o crime. Já nos dias 26 e 28 de fevereiro serão desencadeadas a Operação Rodovia Mais Segura, objetivando, igualmente, garantir a tranquilidade das pessoas que irão viajar no período.

Assim, a polícia militar considerando que a adoção de medidas preventivas, sejam adotadas por parte da comunidade, também podem inibir o resultado de ocorrências indesejáveis, oportuno se faz destacar algumas dicas de segurança para o período em questão: Mantenha especial atenção às crianças: uma boa alternativa é identificá-las com etiquetas; utilize roupas leves e confortáveis; tenha dinheiro separado para pequenas despesas; fique sempre atento ao que acontece ao seu redor. Não coloque o telefone celular no bolso de trás. Cuidado com esbarrões e empurrões: se afaste de princípios de tumultos e evite aborrecimentos; não aceite bebidas de pessoas estranhas; se for dirigir, não beba; marque antecipadamente pontos para reencontros, caso haja separações no grupo; e lembre-se: prevenção sempre é a melhor opção.

Em caso de emergência, acione o policial militar mais próximo ou ligue no telefone de emergência 190.

Ariane Pio

Da Reportagem Local