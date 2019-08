Começa Hoje A 7ª Edição Da Moarc Na Pinacoteca Municipal

Hoje (22) tem o lançamento da 7ª edição da Mostra de Artes Plásticas (Moarc). A cerimônia de abertura está marcada para as 20h, na Pinacoteca Municipal João Nasser. Com o objetivo de revelar talentos das artes plásticas, o evento é iniciativa da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura.

A mostra reúne 70 obras de 37 artistas, inclusive da região. São 12 fotografias, 46 quadros, 6 esculturas e 6 desenhos que poderão ser conferidos de perto pelo público. Segundo a secretária de Cultura, Cris Anovazzi o objetivo da mostra é estimular a produção dos artistas, não só de Catanduva, como também da nossa região.

O período de inscrições foi aberto no mês passado, com critérios a serem seguidos pelos artistas. Os trabalhos, por exemplo, precisavam ser inéditos e produzidos entre 2017 e 2018. Os estilos definidos para este ano foram: acadêmico ou contemporâneo. Cada participante poderia ter até três trabalhos inscritos.

A visitação será de 22 de agosto a 12 de outubro. O horário de funcionamento é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 13h, aos sábados. A Pinacoteca, histórico Castelinho, fica na Praça da Independência, 92, Higienópolis.

Da Reportagem Local