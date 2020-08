Começa Festival Delivery que Envolve 30 Bares E Restaurantes Em Catanduva

Começou o Festival Delivery, promovido por empresários do setor de gastronomia junto ao Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sinhores) e à Associação de Bares e Restaurantes de Catanduva (ABR-Cat). O evento virtual já está em andamento e prossegue até 06 de setembro.

A iniciativa, de acordo com os organizadores, tem duplo objetivo, garantir ao cliente final – que está isolado em casa – uma nova experiência, podendo sair da rotina através da gastronomia, e também aumentar o faturamento dos estabelecimentos, tão castigados pelo isolamento social e pela enorme crise sanitária que assolou o país.

O setor de alimentação tem extrema importância em Catanduva, com mais de 500 empresas, que geram mais de mil empregos diretos e cerca de 3 mil indiretos. Estima-se que o segmento, fora dos tempos da pandemia, movimente cerca de R$ 100 milhões por mês na economia, contabilizando fornecedores e empregos indiretos.

Para prestigiar o Festival Delivery, basta acessar as páginas do evento no facebook e instagram @festivaldeliverycatanduva. As fotos dos pratos participantes já estão sendo postadas. Em breve, entrará no ar o site www.festivaldeliverycatanduva.com.br, que será uma vitrine para a escolha do cliente. Há previsão de sorteios aos participantes. A Prefeitura de Catanduva também promove apoio institucional.

