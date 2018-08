Começa Campanha de Vacinação Contra a Raiva em Santa Adélia

A campanha de vacinação contra a raiva já começou em Santa Adélia. A ação, que é de graça e voltada para cães e gatos, termina na sexta-feira (24) às 16 horas. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade.

Os trabalhos começaram ontem (20). As doses devem ser aplicadas em animais a partir dos cinco meses de idade que não estejam doentes. O proprietário deve levar o cão ou gato doméstico até os pontos em que os funcionários do setor estão.

O veterinário Murilo Takeda ressalta que o transportar do animal deve ser feito de forma adequada. “Cães devem ser levados na coleira com a guia e gatos em caixas apropriadas para transporte ou em fronhas. Com estes cuidados evitamos fugas e acidentes com os animais domésticos durante a vacinação”, aponta.

Ele também alerta que os adultos não devem deixar que crianças levem os animais para vacinar. “Pedimos que o adulto responsável vá até os postos de vacinação, pois os cães e gatos podem ficar irritados com a aplicação da vacina e machucar as crianças. Não serão vacinados os animais levados somente por crianças”, finaliza.

Vale ressaltar aos proprietários dos animais que caso tenham carteirinha de vacinação, também deve leva-la para o controle das equipes. Ontem os trabalhos terminaram às 16 horas no bairro Botelho. Hoje (21) as equipes estarão no bairro Santa Rosa e Ururaí das 8 às 12 horas.

Entre quarta-feira (22) e quinta-feira (23) os profissionais ficarão no ponto da Casa do Trabalhador das 8 às 16 horas. Os moradores próximos a rodoviária e Cohab devem levar os animais nesse local.

Na sexta-feira (24), haverá doses na Casa da Agricultura. Mas atenção, o horário em que elas estarão disponíveis é das 8 às 16 horas.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local