Começa As Paralimpíadas Escolares Com 51 Cidades Do Estado De SP

A abertura das Paralimpíadas Escolares aconteceu ontem (19) as 19h30, na Arena Anhembi na capital paulista, a abertura dos jogos nacionais mais importantes para alunos com deficiência em idade escolar. O evento conta com a presença da Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão.

A delegação paulista é a maior do evento e com muita animação e grandes expectativas para os três dias intensos de disputas apresenta seus 188 integrantes de 51 cidades do Estado, Catanduva está sendo representada pela Escola Estadual Giuseppe Formigoni, do município de Santa Adélia. Somente a cidade de São Paulo é a única a ter alunos representando o Estado em todas as modalidades.

O destaque da apresentação da delegação paulista fica por conta da porta-bandeira, que será Isabela Alonso, primeira menina a integrar a equipe de Futebol de 7 do Estado de São Paulo.

Os jogos mais esperados pelos alunos atletas visa a inclusão e estimula a participação das crianças e adolescentes com deficiência de todo o país em disputas esportivas.

As Paralimpíadas Escolares são divididas nas modalidades: Atletismo, Natação, Tênis de Mesa, Tênis em Cadeira de Rodas, Bocha, Basquete em Cadeira de Rodas, Vôlei Sentado, Badminton, Futebol de 5, Futebol de 7, Goalball e Judô.

Nesse ano foram diversos os apoiadores para o esporte paralímpico e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência contou com o apoio da operadora de telefonia Oi que patrocinou uniformes para toda a delegação, incluindo os de treino, passeio e de jogo.

Este é um dos maiores eventos mundiais da categoria e desde a primeira edição dos jogos, inúmeros talentos do paradesporto brasileiro já passaram pelas disputas escolares.

Verônica Hipólito, da modalidade atletismo é uma das atletas que foram destaque das Paralimpíadas Escolares. Atualmente ela é multimedalhista e foi prata no Rio 2016; o nadador Talisson Glock, também é um exemplo de medalhista que iniciou a carreira nas Escolares, ele ganhou medalha de prata no Rio 2016. Outro exemplo é a mesa-tenista Bruna Alexandre, bronze no Rio 2016.

Ariane Pio

Da Reportagem Local