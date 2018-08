Começa a Instalação do Acelerador Linear do Hospital de Câncer de Catanduva

A instalação do acelerador linear do Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) começou na manhã de ontem (24). A expectativa é oferecer tratamento para moradores de 19 municípios que pertencem à microrregião, somando no total, 300 mil pessoas que poderão vir para a Cidade Feitiço para cuidar da doença.

Nos próximos três dias, os funcionários da Varian Medical Systems, empresa responsável pela instalação do equipamento, realizarão o desencaixotamento e posicionamento das diversas peças que fazem parte do sistema na sala de tratamento. Conforme informações da assessoria de imprensa da Fundação Padre Albino, cinco funcionários da Varian vieram até Catanduva para a preparação de dezenas de peças que estão distribuídas em mais de 25 caixas de carga especial que foram importadas da China. “O serviço de abertura, retirada dos equipamentos e posicionamento na sala de tratamento, a casa-mata, será feito durante todo o final de semana, com finalização neste domingo (26)”, informa o setor.

O coordenador da equipe de montagem da Varian, Adriano Marques, aponta que as principais estruturas do acelerador linear, como Stand, Grantry e Colimador, foram separadas e colocadas na casa-mata para a iniciação do processo de montagem e instalação. “Vamos retirar todas as peças das várias caixas de madeira, fazendo a separação por equipamento e colocando na casa-mata. Posteriormente, iniciaremos a instalação definitiva do acelerador”, explicou Marques.

Tratamento especializado

Com a conclusão dos trabalhos na unidade do Hospital de Câncer de Catanduva, não será mais necessário o encaminhamento dos pacientes, que em média são 65 ao mês, para a única referência da abrangência da Diretoria Regional de Saúde, que é a Santa Casa de São José do Rio Preto.

O Serviço de Radioterapia da Fundação, instalado no Hospital Emílio Carlos, integra a Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer. “O serviço oferecerá acesso rápido para o tratamento por intermédio de protocolos de atendimento, unificando e padronizando o tratamento e proporcionará o fortalecimento dos serviços e ações de saúde, garantindo à população do Sistema Único de Saúde (SUS) um atendimento digno, humanizado e com qualidade”, informa o setor.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local