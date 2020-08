Começa a 2ª Fase Do Programa Nascentes Com Cadastro Denominado Ativo Verde

Após ultrapassar no início deste ano a meta de 20 mil hectares em regeneração (o equivalente a 28 mil campos de futebol e 33 milhões de mudas plantadas), o Programa Nascentes entra, agora, em sua segunda fase, com o implemento de mais um instrumento para orientar e apoiar a restauração ecológica no estado de São Paulo.

Denominada Ativo Verde, a ferramenta possibilitará o cadastro de propostas junto à Prateleira de Projetos do programa, com o objetivo de gerar créditos ambientais. Esses créditos, ou ativos, poderão ser utilizados futuramente para o cumprimento de obrigações de restauração.

As obrigações podem ser decorrentes de licenciamento ambiental, de compensações ou de conversão de multas. Ou seja, a qualquer momento, inclusive após a conclusão da recomposição da vegetação nativa, os Ativos Verdes poderão ser utilizados pelo proponente ou por terceiros para o abatimento desses passivos.

A iniciativa abrange 408 municípios e une especialistas em regeneração, empreendedores com obrigações ambientais e detentores de áreas a serem recuperadas. Desde o início do Programa, somente em conversão de multas administrativas em serviços por meio de projetos de restauração ecológica foram aplicados R$ 75 milhões. Catanduva faz parte do programa Nascente, com uma área de 1,50 hectare em propriedade particular. A iniciativa, que faz parte da prateleira de projetos compromissados, não tem vínculo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente..

Ariane Pio

Da Reportagem Local

