Combustível Está Caro? Veja Principais Dicas Para Economizar

Depois da greve dos caminhoneiros houve um aumento no valor do litro do combustível. Para ter uma ideia, desde dezembro de 2017 a gasolina ultrapassou os R$ 4,00 o litro e de lá pra cá só vem aumentando. Diante da atual crise econômica que o Brasil enfrenta saber economizar pode fazer a diferença no final do mês. Por isso, nossa reportagem separou algumas dicas para você economizar no combustível.

De acordo com o site Menu do Carro, faça a manutenção periodicamente. Além da manutenção que você mesmo pode realizar não se esqueça de levar o seu automóvel para as revisões preventivas, que são aquelas que o mecânico avalia se está na hora ou não de trocar alguma peça. O profissional deve verificar também o alinhamento e balanceamento do veículo, que – caso esteja fora – acaba gastando mais combustível.

Evite carregar muitos objetos em seu porta-malas ou dentro do carro. Quando o carro fica pesado, consequentemente, fica mais perto do solo e isso amplia no atrito e requer mais energia para a movimentação.

O ajuste inadequado dos pneus também podem ampliar a aderência do carro ao solo, desprendendo mais energia para gerar movimento, o que resulta no aumento do consumo de combustível. Por isso, calibre os pneus adequadamente, tanto para estrada quando para cidade. Outra opção para economizar é moderar no ar condicionado. O que acontece é que quando o ar-condicionado está ligado gera um aumento de 20% no consumo de combustível no automóvel. Não estamos dizendo aqui para não usar o ar do seu automóvel, é só para tentar moderar.

E por último, mas não menos importante, utilize o combustível adequado para seu veículo. Tenha sempre um posto de confiança, pois existem muitos administradores de postos de gasolina que, para terem um lucro maior, misturam o componente principal com água, querosene, etanol, entre outros produtos relativamente mais baratos. Mas essa mistura gera um combustível de péssima qualidade, que acaba sendo pouquíssimo econômico e gera inúmeros problemas ao seu veículo.

Da Reportagem Local