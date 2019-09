Combate ao Suicídio: Girassol é Símbolo de Campanha Setembro Amarelo

Setembro é considerado o mês de combate ao suicídio porque, na América do Sul, acontece o início da primavera, estação das flores e da esperança. A cor amarela foi selecionada para esta campanha porque segundo profissionais de saúde mental ela é a cor da vitalidade, da energia, da alegria, do ânimo e do Sol e a flor escolhida símbolo da campanha é o girassol.

O girassol justamente por ter origem em uma lenda que fala de alegria e sol. Reza a lenda que um girassol nasceu em um jardim de plantas coloridas. Mas as outras flores começaram a hostilizar o coitado com palavras: Você não parece flor! Você é desajeitado!

Então ele abaixou sua cabeça. Mas uma borboleta disse: Não ligue para estas flores. Pois você é parecido com o Sol e se seguir seu brilho poderá ser o rei do jardim. Assim o girassol passou a seguir o Sol com sua cabeça e nunca mais sentiu tristeza.

Segundo o Florista Willian Luchetti, a flor do girassol tem tantas funções e uma flor bem fácil de cultivar sendo propícia a ficar direto no sol. “Eu acredito que por esse motivo ele foi escolhido para ser tema por ser forte como o sol”, finaliza Willian.

O suicídio vem geralmente de um estado depressivo que pode ser causado por gatilhos como: Doenças físicas ou mentais; Traumas; Desemprego; Problemas financeiros; Decepções amorosas; Baixa autoestima; Problemas familiares; Uso de tóxicos; Bullying e assédio moral.

Vários países têm usado o dia 10 de setembro como a data para a prevenção e combate ao suicídio. No Brasil, a campanha conhecida como Setembro Amarelo é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Regional de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria.

A iniciativa é de extrema importância porque segundo a Organização Mundial de Saúde, nos últimos 45 anos a taxa de suicídio cresceu 40 % no mundo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local