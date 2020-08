Combate a Dengue: Imobiliárias de Catanduva Permitem Vistorias em Imóveis Fechados

As vistorias de combate à dengue são extensivas a imóveis fechados em Catanduva. Para viabilizar a abertura de casas nessas condições, a Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) mantém parceria ativa com as imobiliárias.

Balanço prévio da Secretaria Municipal de Saúde aponta que 640 residências inabitadas foram visitadas pelos agentes de endemias do começo do ano até agora. Para que os agentes acessem os imóveis, as imobiliárias disponibilizam molhos de chaves à equipe, conforme o cronograma de trabalho, em cada região da cidade.

Durante a vistoria, os agentes observam as condições dos ralos, vasos sanitários, recolhem possíveis criadouros. Quando há necessidade, a equipe aplica o larvicida. Se constatada larva em algum ambiente, a imobiliária é acionada a tomar as providências para sanar o risco de proliferação do Aedes.

Além do mapa de residências fechadas que a própria EMCAa possui, já que a atenção a esses imóveis é contínua, parte da demanda é recebida pelo Disque Dengue, no telefone 3531-9200, ou pela Ouvidoria da Saúde, no 3531-9300. Denúncias também podem ser feitas pelo aplicativo Ouvidoria Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

