Comas Vai Realizar Eleição na Próxima Quarta Para Definir Novos Membros

O Fórum Municipal para eleger os conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social (Comas) já tem data marcada. A etapa está prevista para a próxima quarta-feira, dia 10, das 7H30 às 12 horas, na sede da Legião Mirim. O evento trará a definição dos representantes da sociedade civil no órgão, com gestão para o biênio 2021/2023.

Para quem não conhece, os conselheiros de Assistência Social são agentes públicos com poder de decisão nos assuntos de interesse coletivo, como aprovação de planos, gastos com recursos públicos, fiscalização e acompanhamento da política pública. Dentre as principais atribuições está o exercício do controle social da política pública da Assistência Social.

A relação de entidades e representações da sociedade civil para o Fórum Municipal de Assistência Social foi publicada no Imprensa Oficial no último dia 2.

O Comas é um órgão colegiado do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social do município, com caráter deliberativo, formativo e fiscalizador.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local