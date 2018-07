Com Ruas Enfeitadas, Catanduvenses Dão Adeus à Seleção Brasileira na Copa do Mundo

As ruas estavam enfeitadas, o clima era de descontração, a esperança do hexa parecia cada vez mais próxima, mas o placar levou o sonho do Brasil e também dos catanduvenses por água a baixo. A criatividade tomou conta da cidade, do comércio, dos prédios públicos e das casas. Todos, unidos em um único ideal – torcer para que o nosso time trouxesse a taça. Mesmo com o apoio da torcida, ontem (6) foi dia de dar adeus à Copa do Mundo.

O Brasil perdeu para a Bélgica por 1 a 2 na partida realizada nas quartas de final. Apesar das chances, pressão do adversário, muitos gols que poderiam ter sido feitos pelos jogadores não conseguiram atingir a rede. Os 20 primeiros minutos do primeiro tempo foram os piores, com os gols do adversário, um deles foi inclusive contra.

Os belgas mostraram que não iriam facilitar para a seleção brasileira e mostraram um futebol digno de copa do mundo. O time europeu foi melhor no primeiro tempo, repleto de contra-ataques em velocidade e imposição física. O resultado no segundo tempo foi segurado pelos atletas. O gol de Renato Augusto, até ajudou, mas não foi o suficiente para que o Brasil fosse aos pênaltis.

Criatividade definiu o que foi possível ver nesta edição da Copa do Mundo. Além das cores que representam a nossa bandeira, em prédios, lojas e casas, uma das ruas do bairro Nova Catanduva II chamou a atenção da nossa reportagem. Um dos moradores literalmente desenhou o emblema da CBF, o campo com os nomes dos jogadores que representam o Brasil, além dos países que estiveram na disputa. Uma obra de arte que deixava o bairro todo no clima da Copa, ela ainda pode ser encontrada na rua Fernando Máximo.

Nas redes sociais, o clima era de despedida e até mesmo de memes que mostravam que o fantasma da Alemanha na Copa de 2014 continuava na deste ano, só que “disfarçado” já que as cores das bandeiras dos dois países são as mesmas. Teve gente que reclamou dos jogadores, teve outros que agradeceram e já apontavam que em 2022 tem mais. Teve gente que falou que era só ignorar e fingir que esse resultado não existiu e continuar as comemorações. Mais um ponto que demonstra a criatividade também nas redes sociais.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local