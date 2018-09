Com Risco de Extinção, Filhote de Tamanduá Bandeira É Encontrado Em Catanduva

Com risco de extinção, um filhote de tamanduá bandeira foi encontrado em Catanduva. O animal foi resgatado pela Polícia Ambiental em julho deste ano e enviado para os cuidados da equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. A informação é da Prefeitura Municipal à pedido da Reportagem de O Regional.

De acordo com informações da Polícia Ambiental, a filhote foi encontrada no dorso da mãe nas proximidades do Jardim dos Coqueiros, às margens da Rodovia SP-321. A comprovação da equipe é que a tamanduá-mãe foi morta por atropelamento e que o filhote permaneceu junto a ela como é comum da espécie. “Os filhotes de Tamanduá-Bandeira permanecem até os primeiros 90 dias nas costas da mãe. Isso acontece pela amamentação, mas também como forma de proteção do animal”, explicaram.

Após o resgate, o animal seguiu para os cuidados no ambulatório do Zoológico Municipal, onde é alimentado com uma papa, feita de leite de soja, ração de cachorro, ovo e creme de leite. “Os ingredientes são necessários para o desenvolvimento do animal e se aproximam do sabor do leite materno”, contou a bióloga responsável pelo setor, Maria Célia. A equipe ressaltou que o mamífero passa por limpeza, pesagem e controle da temperatura diariamente.

“A intenção é de que o filhote permaneça no nosso Zoológico, junto com outros animais da mesma espécie. Quando ela estiver apta, será levada ao recinto. Nós temos dois tamanduás-bandeira macho e uma fêmea. Um deles foi transferido para o Zoológico do Beto Carrero World, em Santa Catarina. Atualmente, eles estão na fase adulta. Como esse animal corre risco de extinção, o nascimento de um novo é sempre festejado”, revelou Célia.

Listado como “vulnerável” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), pesquisas apontam que o Tamanduá Bandeira já foi extinto em algumas regiões em que era nativo, como o Uruguai, e corre grande risco na América Central.

O motivo de ser um animal ameaçado de extinção está relacionado à destruição do seu habitat.

Os fatores que têm contribuído para isso são: a caça indiscriminada, as queimadas (e seu pelo é extremamente inflamável) e o avanço da agropecuária no Cerrado (ecossistema que, por ser bem aberto, não possui lugares onde o tamanduá-bandeira possa se esconder).

