Com Reclamações Constantes, Força-Tarefa de Limpeza é Realizada Na Praça Da República

Praças sem sujeiras. Visão quase incomum em Catanduva nos últimos dias. Com reclamações constantes de quem passa pelo local, na semana que passou foi montada uma força-tarefa da limpeza com foco no trabalho de manutenção na Praça da República.

O serviço incluiu a varrição, lavagem, cuidado com as plantas, rega e geral nos canteiros com recolhimento de galhos secos e folhas.

Iniciativa que é desenvolvida em outras praças e demais espaços públicos de forma frequente como aconteceu recentemente no terminal rodoviário. De acordo com informações da administração, a ação se faz necessária devido ao acumulo de folhas, pois o período de clima seco e com ventos, faz com que as árvores soltem com mais frequência suas folhas. Além disso, o lixo de produtos e alimentos que os munícipes jogam nas vias.

Com isso, a prefeitura ressalta para que o lixo deva ser jogado nas lixeiras deixando e ajudando tanto os profissionais quanto a cidade mais limpa e visualmente mais bonita.

Outro fator para a limpeza da praça é a construção do novo banheiro que está em desenvolvimento, o profissional da limpeza tem cuidado de limpar também algum resquício de sujeira da obra, lembrando que a obra usa tapumes para não prejudicar as idas e vindas dos cidadãos e evitando acidentes no andar do projeto.

A limpeza da praça foi registrada em mídia social da prefeitura para que todo catanduvense pudesse acompanhar os trabalhos dos profissionais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook