Com R$ 32 Mil, Catanduva Tem 4º Maior PIB Per Capita da Região

Com R$ 32 mil, Catanduva tem o quarto maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita (por pessoa) da região. É o que mostra pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com dados de 2016 divulgados no ano passado. No total, a Cidade Feitiço teve R$ 3, 8 bilhões voltados para as riquezas.

Dez municípios fizeram parte do levantamento de O Regional. Apesar de ser a maior em número de moradores (121 mil habitantes), Catanduva perde na divisão das riquezas, talvez o quantitativo populacional seja o fator que puxa esse resultado. Isso porque, Marapoama teve R$ 143 mil de PIB para cada um dos 2.996 moradores. Na sequência aparece Ariranha que tem 9.573 habitantes e PIB per capita de R$ 69 mil. Em terceiro ficou Itajobi que teve R$ 36 mil em riquezas para cada um dos 15 mil moradores.

A nível nacional, foram dez municípios que tiveram o maior PIB per capita. Uma característica vista neles era a baixa densidade demográfica, somando 1,2% do PIB e 0,1% da população. Paulínia (SP) foi o município com o maior PIB per capita em 2016, com R$ 314.638,69, graças à sua atividade de refino de petróleo. Em segundo lugar, ficou Selvíria (MS), com R$ 306.139,63 devido à geração de energia hidrelétrica.

Entre os municípios das capitais, Brasília (DF), com R$ 79.099,77, ocupou a primeira posição em relação ao PIB per capita em 2016, enquanto Macapá (AP) foi a capital que ocupou a menor posição (R$ 19.935,32).

Quando é analisado o PIB geral conquistado, Catanduva ocupa a 74ª posição no ranking dos maiores do Estado de São Paulo. O resultado de Catanduva foi puxado principalmente pelo serviço de administração, defesa, educação e saúde pública e seguridade social. Juntos, eles movimentaram R$ 2,19 bilhões. Na sequência está a indústria que chegou a R$ 806 milhões na cidade e em terceiro os impostos sobre produtos que chegaram a R$ 342 milhões. Apesar de demonstrar participação significativa em Catanduva, a agropecuária movimentou apenas R$ 52 milhões naquele ano.

São Paulo mais perdeu PIB

Considerando as grandes concentrações urbanas (espaços urbanos quase contínuos que podem ser formados por um ou vários municípios, com mais de 750 mil habitantes), as maiores perdas de participação no PIB brasileiro entre 2002 e 2016 foram de São Paulo (queda de 2 pontos percentuais) e Rio de Janeiro (- 1 p.p.) e São José dos Campos (- 0,44 p.p.). Os maiores ganhos de participação ocorreram em Jundiaí (+ 0,34 p.p.), Brasília (+0,18 p.p.), Fortaleza (+0,15 p.p.) e Goiânia (+0,13 p.p.).

Nas Concentrações urbanas entre 100 mil e 750 mil habitantes as maiores perdas de participação no PIB entre 2002 e 2016 foram de Campos dos Goitacazes (-0,52 p.p.), Macaé-Rio das Ostras (-0,28 p.p.), Volta Redonda-Barra Mansa (-0,16 p.p.) e Ipatinga (- 0,12 p.p.) Os maiores ganhos de participação foram de Itajaí – Balneário de Camboriú (+0,25 p.p.), Uberlândia (+0,16 p.p.), Paraopebas (+0,11 p.p.) e Maringá (+0,09 p.p.).