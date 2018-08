Com Procura Tímida, Campanha Chega a Cinco Animais Adotados

Tobby, Bella, Spike, Ci­­­­gana e Mia – sabe o que esses cinco ani­mais tem em comum? Eles ga­­nharam mais do que um lar, ganharam uma nova vida. Os quatro gatos e um cão es­­tavam no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), à espera de adoção. A história desses animais mudou, mas outras dezenas ainda esperam ter a mesma transformação em um futuro bem próximo. Uma cam­­panha de adoção respon­sável teve início no mês pas­sado e continua o ano todo.

Elaine Cristina Fernandes foi a responsável por levar para casa Tobby e Bella. Em entrevista ao O Regional, ela conta que a iniciativa surgiu pela própria filha, de 15 anos. “Ela que queria na realidade que eu adotasse os animais. Meu marido trabalha lá perto e fomos até o Centro de Zo­­onoses. Tem bastante animal e eu expliquei que queria um gato, foi aí que conhecemos o Tobby”, conta.

Não demorou muito e a fa­­mília resolveu realizar o gesto de solidariedade nova­­men­te. Desta vez com o obje­tivo de presentar o gatinho com uma companheira. “Foi ai que veio a Bella. Como já co­­nhecia o local entramos e quando vi­mos a Bella nos a­­­pai­­xonamos por ela. É uma ga­­ta que infelizmente foi a­­­tro­­­pelada e que anda com dificuldades. A relação deles está boa, ela que veio por úl­­timo se adaptou bem. Temos um cachorrinho e o convívio é bom”, reforça.

O carinho é tamanho que até mesmo uma casa foi feita pelo marido de Elaine. Sobre o gesto de adoção, ela conta que se pudesse, adotaria mais. “Eles são carentes tadinhos. Chegamos e eles vieram até a gente, como que falando pelo amor de Deus me leva, quero carinho. Tenho vontade de levar todos. Tanto é que no dia que fomos buscar a Bella ficamos em dúvida entre outro gato, mas como era macho, a­­cha­­mos melhor ficar com a fê­­mea, para evitar estresse entre os animais”, finaliza.

Na busca por um novo lar para os animais, muitas vezes abandonados, ou vítimas de sequelas no corpo, além de traumas, o CCZ de Catanduva montou um book com os mais de 60 animais de estimação. As imagens e perfis (compor­tamento e características físi­­cas) desses pets estão dispo­­níveis na página da prefeitura no Facebook. Todos os ani­­mais aptos à adoção estão va­­cinados e castrados.

Alguns deles aguardam por um novo lar há mais de cin­co anos. Eles já sofreram com maus-tratos dos antigos donos, além de abandono e até mesmo atropelamentos. Aque­les que já apresentaram algum tipo de problema já se recupe­­raram.

Se você tem interesse em adotar um animalzinho, basta ter idade mínima de 18 anos e comparecer ao CCZ com CPF, RG e comprovante de resi­dên­cia. A recomendação é de que a pessoa leve uma caixa de transporte ou coleira-guia, no momento em que for adotá-lo.

O endereço do Centro de Controle de Zoonoses é a rodovia Vicente Sanches Km 1. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 ho­­ras. O telefone de contato é 3524-2445.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local