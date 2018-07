Com Primeiro Single, Di Ferreiro Visita Estúdio da Band FM

O cantor Di Ferrero, ex-vocalista e compositor da banda brasileira NX Zero, visitou na tarde de ontem (04) os estúdios da Band FM. Nossa reportagem acompanhou a entrevista. Na ocasião, o cantor falou sobre o início da carreira solo, impulsionada por seu mais novo sucesso: “Sentença”.

Com mais de dois milhões de visualizações no Youtube, “Sentença”, além de ser o primeiro single da carreira solo do cantor campo grandense, é também uma “carta de intenções” de quem liderou por 16 anos uma das grandes bandas do país e ganhou prêmio de melhor vocalista brasileiro em 2011. Com uma pegada pop e temática amorosa, o cantor marca seu retorno no universo da música.

Ao contrário do que muitos pensam, o cantor contou que os integrantes da ex-banda de rock optaram por trilhar novos caminhos e se dedicarem a projetos pessoais, mas que a carreira solo chegou para desafiar sua vida: “Não houve briga nem discussões. Chega um momento da vida que a gente precisa se reinventar e isso vai gerar algumas incertezas mas basta a gente se permitir”, confessou.

O cantor lançou carreira solo no festival Planeta Atlântica no começo deste ano, mas somente em março divulgou seu primeiro single que conta também com a participação da atriz Pathy de Jesus sob direção de Fred Ouro Preto. O ex-guitarrista Gee Rocha e Gabriel Bassisti são parceiros do cantor em suas novas composições.

Dono de outros sucessos como “Freeman” (em parceria com o rapper Rael), “Você devia se amar” e “No mesmo lugar”, Di está conquistando os palcos das regiões brasileiras, desenvolvendo cada vez mais seus shows e criando um estilo próprio em uma temática que mistura o reggae e o romance.

Para quem ainda não conferiu o novo sucesso do cantor, basta digitar Di Ferrero no YouTube e se inscrever no canal. No facebook, basta digitar “Di Ferrero” e no instagram @diferrero.

Da Reportagem Local