Com Obra Recém Concluída, Forro Da Rodoviária Se Solta em Temporal

Com obra recém concluída, a reforma do Terminal Rodoviário João Caparroz terá desmembramentos. Instalado há poucos meses, o forro de PVC, colocado para evitar pombos na rodoviária, se soltou durante o temporal registrado na tarde de ontem. Vídeos foram gravados e mostram réguas do forro “voando”.

Em nota, a prefeitura afirmou que o trecho no qual a cobertura se desprendeu já estava abalado, devido a problemas identificados no telhado.

Em setembro, uma empresa foi contratada para trocar as telhas do terminal e tem um contrato de R$ 17 mil.

Esse não foi o único estrago ocorrido em obras realizadas e prédios públicos em Catanduva. Uma quadra da rua Antônio Girol, Jardim Bela Vista, teve infiltração em um ramal de água, rente à calçada, causando danos no asfalto.

Foi registrado alagamento em trecho da avenida. Eng. José Nelson Machado, próximo às ruas Altair e Elisiário, assim como na avenida Olímpia e no cruzamento da rua São Paulo e avenida São Domingos. Em nota, a prefeitura afirmou que “Em todos os casos, não houve vazão suficiente para as águas”.

Houve afundamento na rampa de acesso ao estacionamento interno da Estação Cultura, ponto alvo de obras da Rumo. “O local está devidamente sinalizado”. No Estádio Silvio Salles, houve destelhamento de prédio administrativo e queda de um portão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a chuva que durou cerca de meia hora, fez com que a corporação recebesse mais de 50 ligações. 9 árvores caídas em via pública, três ocorrências de fio energizado, dois destelhamentos (Rodoviária e Silvio Salles), dois desmoronamentos e uma de alagamento. Não houve vítima.

A prefeitura afirmou que reparos estão sendo realizados. Em caso de emergência, a população deve acionar os telefones 153 e 193.

Energia

O temporal também deixou 9 mil imóveis sem energia elétrica. Em nota, a Energisa afirmou que os fortes ventos e raios provocaram o rompimento de cabos de energia pelo lançamento de galhos em diversos pontos de Catanduva. “A distribuidora acionou o seu plano de contingência, e elevou o número de colaboradores e equipes terceirizadas em campo e está atuando em diversos pontos da cidade para regularizar o abastecimento”, afirmava ontem às 20h30.

“Por volta das 20h, foram restabelecidos gradativamente cerca de 97% dos mais de 9 mil clientes atingidos. As equipes atuam no momento para normalizar o fornecimento para os 3% dos clientes restantes”, dizia e orientava, “A empresa orienta aos clientes que encontrarem fios caídos, que mantenham distância e avisem imediatamente a concessionária pelo telefone 0800 7010 326 (ligação gratuita). Além do contato via 0800, os clientes também podem acionar a distribuidora pelo aplicativo Energisa On, Facebook.com/Energisa ou pelo site www.energisa.com.br. Em caso de falta de energia, o contato pode ser realizado pelos mesmos canais citados”.

Karla Konda

Editora Chefe