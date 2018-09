Com Novo Manual, Hepatites Virais Podem Ser Detectadas em Testes Rápidos

Com novo manual, as hepatites virais podem ser detectadas em testes rápidos. A novidade é mais um instrumento para o diagnóstico precoce da doença. Eles podem ser usados no estágio inicial de investigação das hepatites B e C. A mudança faz parte do novo manual técnico para identificar a doença, produzido pelo Ministério da Saúde. Nos primeiros seis meses deste ano foram 23 casos de hepatites em Catanduva.

Só do tipo C da doença, foram 11 casos contabilizados na Cidade Feitiço. Enquanto que do tipo B foram 12 registros. Na época, não havia registro de hepatite A em Catanduva. Já no mesmo período do ano passado o número era bem maior. Foram 32 casos de hepatite C, 30 de hepatite B e um de hepatite A.

A nova utilização dos testes engloba estratégia que o manual estabelece para ampliar o diagnóstico. “As mudanças também consideram protocolos internacionais, que preconizam a identificação rápida das hepatites virais e o encaminhamento oportuno das pessoas infectadas para o tratamento”, aponta o Ministério da Saúde.

De acordo com o órgão, o diagnóstico preciso e precoce tem impacto direto na qualidade de vida dos pacientes. Por um lado, porque permite um tratamento adequado e, por outro, porque é um “poderoso instrumento” para prevenir complicações, como cirrose avançada e câncer hepático.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local