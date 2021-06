Com novo decreto, atendimento na SAEC será realizado pelo Call Center

A Superintendência de Água e Esgoto (SAEC) divulgou na última segunda-feira, dia 14, que o atendimento presencial está suspenso. A suspensão dos atendimentos seguem as diretrizes do novo decreto.

Até o dia 29 deste mês o atendimento será pelo Call Center. O canal de comunicação funciona das 7 às 20 horas de segunda a sexta e das 7 às 17 horas aos sábados. Nos domingos e feriados, o atendimento é das 7 às 12 horas.

O serviço auxilia os profissionais da autarquia, nos trabalhos de rotina e também nos plantões. O que agiliza no atendimento de eventuais vazamentos, além de tirar todas as dúvidas dos contribuintes sobre tarifa de água, taxa de lixo e do Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS 2021. As equipes auxiliam também no agendamento de atendimento presencial, com hora marcada na SAEC.

Durante o lockdown os reparos de urgência e emergência estão mantidos. Demais atividades serão retomadas com o fim das restrições, a fim de evitar que os colaboradores circulem pelas ruas sem necessidade. O serviço de Call Center estará disponível pelos telefones 0800 723 06 02 e 3531-0600.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local