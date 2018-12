Com Novo CD, Yasmin Santos Visita Estúdio da Band FM

Com CD gravado, a cantora Yasmin Santos visitou o estúdio da Band FM na tarde de ontem. Ela, que é dona dos sucessos “Saudade Nível Hard” e “Pronta Pra Trair” é um dos grandes sucessos revelados do sertanejo. Na ocasião, a artista contou sobre sua paixão pela música e como iniciou a carreira. Nossa reportagem acompanhou a entrevista.

“Minha paixão pelo sertanejo surgiu através do violão. Sempre disse que foi ele que me revelou. Comecei tocando em barzinhos, e logo de início enfrentei grandes dificuldades, pois, como sou do litoral paulista, lá o sertanejo não é tão visto como no interior. Mas, com o tempo, fui colhendo bons frutos do meu trabalho e hoje já estou com essas duas músicas, e um álbum com 12 faixas”, disse Yasmin.

A cantora ainda revelou que já chegou a ser confundida com a “rainha da sofrência”, a cantora Marília Mendonça.

“Quantas vezes eu já ouvi ‘achava que essa música era da Marília’? Para mim é um enorme prazer ser comparada com a Marília. Acredito que não só pela voz, nossas letras tem aquele teor alcóolico, pois traz a temática amorosa à tona. Nunca fomos rivais por conta disso, pelo contrário”, revela.

O mais recente álbum de Yasmin Santos é uma junção de três EP’s. No entanto, a artista prepara, para o início do próximo ano, um disco com 14 faixas. Tudo isso enquanto os fãs aguardam a parceria com sua gêmea de voz.

“Estamos trabalhando para que ele seja lançado logo em janeiro e esse DVD terá duas composições minhas e participações muito especiais”, comenta Yasmin.

Para quem ainda não conferiu os dois sucessos da cantora, basta procurar pelo nome da cantora nas redes sociais. Também é possível se inscrever no canal ‘Yasmin Santos’ no Youtube.

Da Reportagem Local