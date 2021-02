Com Nova Remessa, Catanduva Inicia Vacinação de Idosos de 80 a 84 Anos

Com nova remessa de vacinas contra a Covid-19, Catanduva passa a partir de hoje a imunizar idosos da faixa etária de 80 a 84 anos.

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Saúde acaba de receber 1.910 doses da vacina AstraZeneca da Fiocruz. A remessa foi recebida em Rio Preto pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, trazida para Catanduva e acondicionada no CEM, antigo Postão.

Os locais de vacinação para esse público inclui atendimento drive-thru, no Parque do Aeroporto, perto do bebedouro da Saec, na Rua Mogi das Cruzes, das 8h às 17 horas. Os demais locais de vacinação são: Secretaria de Saúde, Centro Dia do Idoso, CRAS Bom Pastor. É necessário apresentar um documento de identificação com foto e CPF. No sábado e no domingo não haverá vacinação, como informou a assessoria de comunicação.

O município aguarda receber o lote referente a segunda dose dos profissionais de saúde. Sobre essa questão, a SMS informa que “o Governo do Estado de São Paulo se manifestou e relatou que as doses serão enviadas em momento oportuno, dentro dos 28 dias que é o prazo máximo para a realização da segunda dose da CORONAVAC”, explica.

Até o momento, somado às doses que chegaram, Catanduva computa 13.411 doses já recebidas na cidade.

Nossa reportagem questionou a secretária de Saúde, Claudia Monteiro sobre a quantidade de idosos nessa faixa etária deem receber as vacinas e se a remessa entregue hoje seria suficiente para imunizar todas as pessoas do grupo iniciado. No entanto, até o fechamento desta edição, não obtivemos respostas.

Karla Konda

Editora Chefe