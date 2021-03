Com Mudanças na Disputa da Liga de Basquete Feminino, Bax Foca na Preparação Física

Devido às restrições previstas pela fase emergencial do Plano São Paulo de Flexibilização, por meio de decreto do Governo do Estado, a disputa da Liga de Basquete Feminino (LBF) tem passado por modificações, uma vez que os ginásios dos clubes paulistas – que disputam a competição nacional – não podem receber partidas.

Em nota divulgada na noite de segunda-feira, 15 de março, a Liga informou que, em conjunto com o conselho de administração, gestores das equipes participantes da LBF 2021 e a presidente da comissão de atletas, as partidas entre Blumenau e SESI Araraquara (que aconteceria dia 19/03) e Vera Cruz Campinas e Santo André/Apaba (dia 20/03) foram adiadas.

“Nova reunião será realizada na sexta-feira (19/03) para análise do cenário atual e deliberação das próximas partidas”, afirma a entidade em nota.

Enquanto isso, o elenco do Bax Catanduva continua com os treinos voltados para a parte física. Pela regra da fase emergencial, os treinamentos de equipes profissionais e amadoras estão liberados. “Estamos cuidando da nossa parte física e trabalhando conforme as normas do decreto autorizam. A LBF está discutindo as partidas que podem ser mantidas. Esta semana, haverá mais uma reunião para decidir como a competição deve seguir”, explica a presidente do Bax Catanduva, Natália Burian.

O Bax Catanduva estreou na LBF dia 08 de março, contra o Vera Cruz Campinas, na casa do adversário. Na ocasião, perdeu por 87 a 67. Sua segunda partida seria hoje, 16/03, contra o Sampaio Basquete, no Ginásio Municipal Anuar Pachá. Porém, o jogo foi adiado.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local