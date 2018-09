Com Leis Antifumo e Antiálcool Mais de 2,6 Mil Vistorias São Realizadas

Exatas 2.601 vistorias foram realizadas em Catanduva com base nas Leis Antifumo e Antiálcool nos doze meses de 2017. A média é de sete ações a cada dia. Já no período de janeiro a julho deste ano foram 1.404 locais que passaram por verificação da equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária. O que resulta em seis locais visitados em 24 horas. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde.

“As verificações ocorrem a partir de demandas específicas e vistorias de levantamento sanitário”, informa o setor. Desde o ano passado, não há flagras do descumprimento da Lei Antifumo na Cidade Feitiço.

“Com referência à Lei Antiálcool, nenhuma irregularidade foi constatada nesse ano, até esta data. Em 2017, foram registrados quatro autos de infração. Quanto à Lei Antifumo, nenhum descumprimento foi verificado nos anos de 2017 e 2018. Estava em andamento apenas um processo de autuação do ano de 2016”, complementa o setor.

A Lei Antifumo foi criada em maio de 2009 e proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto do tipo em locais coletivos, públicos ou privados. A medida vale para derivados ou não do tabaco.

Caso seja flagrado o uso de cigarros em ambiente de trabalho, de estudo, igrejas, cinemas, teatros, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, bancos, ônibus ou farmácias, entre outros, o responsável pelo local é quem será penalizado.

“ O responsável pelos recintos de que trata esta lei deverá advertir os eventuais infratores sobre a proibição nela contida, bem como sobre a obrigatoriedade, caso persista na conduta coibida, de imediata retirada do local, se necessário mediante o auxílio de força policial”, consta na Lei.

Caso seja omisso, o empresário ficará sujeito a multa, suspensão temporária da atividade entre outras penalidades que constam no Código de Defesa do Consumidor.

Dois anos mais tarde e foi criada a Lei Antiálcool com o objetivo de prevenir os danos relacionados ao consumo de álcool e garantir a proteção da saúde e da qualidade de vida das crianças e dos adolescentes.

A lei proíbe a venda ou que se ofereça ou permita o consumo de bebidas alcoólicas para menores.

“Os estabelecimentos comerciais não podem vender, oferecer ou entregar bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e deverão cuidar para que as bebidas não sejam consumidas por menores, mesmo acompanhados de pais, responsáveis ou qualquer outro adulto.

Isso vale para bares, restaurantes, casas noturnas, casas de espetáculos, lanchonetes, padarias, lojas de conveniências, adegas, feiras, eventos e afins. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 771 3541”, informou o Governo do Estado na época em que a novidade foi implantada.

A multa para o dono do estabelecimento em que a irregularidade foi registrada é fixada em no mínimo 100 e no máximo 5 mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs) para cada infração cometida. A multa dobra em caso de reincidência. Cada Unidade fiscal atualmente custa R$ 25,70.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local