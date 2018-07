Com Juros Baixos, Banco do Povo Oferece Linha de Crédito de Até R$ 25 Mil

Com juros baixos, o Banco do Povo Paulista oferece linha de crédito que varia de R$ 3 mil a R$ 25 mil. Os empréstimos são destinados a microempreendedores e tem como objetivo a geração de emprego e renda para o desenvolvimento de pequenos empreendedores. A agência de Catanduva tem parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert).

“O Banco do Povo oferece créditos com apenas 0,35% de juros ao mês. Entretanto, o empréstimo está sujeito à aprovação”, informa o secretário da Semdert, Fábio Rinaldi Manzano.

Um dos atrativos do Banco do Povo é também a facilidade no pagamento. “Há linhas especiais para motofretistas ou mototaxistas, com limite único de R$ 6 mil parcelados em até 24 meses”, aponta o secretário.

Segundo a Semdert, valores acima de R$ 5 mil são disponibilizados apenas para pessoas jurídicas, incluindo MEI, e podem ser parcelados em até 36 meses.

Alguns requisitos exigidos para solicitar a linha de crédito são: desenvolver atividade produtiva nos municípios que tem a agência Banco do Povo Paulista e, em caso, de pessoa física morar ou ter negócio na cidade há mais de dois anos. “Podem ser financiados: aber­­tura e regularização de empresas, compra de mercadorias e matérias-primas, com­­­pra e conserto de máquinas e equipamentos, compra e conserto de automóveis e motocicletas e compra de animais e insumos agrícolas”, informa a Pasta.

SERVIÇO

O Banco do Povo Paulista está localizado no Poupatempo, na Avenida Comendador Antonio Stocco, 537, no Joaquim Lopes. O horário de aten­­­­­­dimento é de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. Mais informações po­­dem ser adquiridas pelo telefo­ne (17) 3531-9798 ou www.bancodopovo.sp.gov.br.

Karla Sibro

Da Reportagem Local