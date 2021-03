Com Isolamento Social Consumo de Água Aumenta 21% em Catanduva, Aponta Dados da SAEC

Levantamento realizado pela Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) revela 21% de aumento no consumo, no comparativo dos dois últimos anos. Em 2019 foram 9,5 milhões de metros cúbicos de água utilizados, enquanto que, em 2020 esse número saltou para 11,5 milhões de metros cúbicos.

O abastecimento nos quatro cantos da cidade é feito pela extração de poços subterrâneos dos Aquíferos Bauru e Guarani. A água que chega até os 52 mil imóveis é tratada e segue controle rígido com padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Para chegar a todas as casas, estabelecimentos e demais locais, a rede de abastecimento conta com 413 quilômetros de extensão.

O tratamento é feito com cloração e fluoretação, com equipamentos dosadores modernos e calibrados que auxiliam na remoção de impurezas para tornar a água própria para o consumo. Toda a análise é feita por laboratório. O material é coletado diariamente e semanalmente para o controle da qualidade da água (físico-químico e bacteriológico).

Uso consciente – A SAEC conta com o apoio da população para o uso consciente da água, tendo em vista que o nível de chuvas registrado no ano passado, de 962 milímetros, não foi suficiente para “reparar” o consumo. Em 2021 o índice pluviométrico foi ainda mais baixo, por isso, há preocupação quanto ao uso exagerado. As dicas de economia são fundamentais para auxiliar as famílias, entre elas, estão banhos mais curtos, fechar o chuveiro sempre que possível, optar pela vassoura, ao invés da mangueira, reunir maior quantidade de roupas para lavar de uma vez só além do cuidado para evitar vazamentos e torneiras mal fechadas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local