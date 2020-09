Com Investimento de R$ 922,6 Mil, Prefeitura Conclui Coberturas das Quadras em Duas Escolas

A Prefeitura de Catanduva concluiu melhorias nas quadras de esporte de duas escolas da rede municipal de ensino.

O objetivo é garantir mais conforto e segurança para a prática de atividades físicas. O investimento foi de R$ 922,6 mil.

Na escola Mário Juliano Pozetti, no Nosso Teto, foi construída a cobertura e feitas adequações na estrutura das arquibancadas. Todo o trabalho incluiu a pintura de solo para práticas esportivas variadas, como futebol de salão, vôlei e basquete.

Na escola Graciema Ramos da Silva, que fica no Solo Sagrado, a obra contemplou a implantação da cobertura e construção de arquibancadas na quadra poliesportiva. A pintura de solo também foi concluída no local.

As melhorias nas escolas se estenderam à instalação de traves com redes novas, tabelas de basquete, além de rede e trava de vôlei conforme padrão profissional.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local