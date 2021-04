Com Inverno Próximo, Unimed Catanduva Incentiva a Vacinação da Gripe

Madrugadas e amanhecer mais frios anunciam a aproximação do inverno, estação do ano em que a temperatura fica mais amena. Neste período, também é comum o surgimento de doenças respiratórias. Em tempos de pandemia, redobrar a atenção com a saúde é essencial e a Unimed Catanduva incentiva os cuidados preventivos não somente contra a Covid-19, mas contra outras doenças, como o vírus da gripe.

“Nos meses mais frios, os casos de doenças respiratórias aumentam. Já vivemos um momento de tensão com a pandemia, já que o coronavírus também tem sua transmissão facilitada nesta época. Mas, reforçamos que, além dele, existem outros vírus gripais circulando, como a Influenza”, alertou o infectologista e cooperado da Unimed Catanduva, Arlindo Schiesari Junior.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina da gripe protege em até 80% o sistema imunológico contra as cepas da gripe. “O vírus da gripe já conhecemos, já tem uma vacina estabelecida. Por isso é essencial fazer a prevenção, principalmente nessa época. Vacine-se, pois será um vírus a menos a se combater”, enfatizou o infectologista.

Na Univacin, Clínica de Vacinas da Unimed Catanduva, é disponibilizada a vacina tetravalente, que – com apenas uma dose – protege contra quatro cepas do vírus da gripe: H1N1, H3N2 e as duas Influenzas B.

A imunização custa R$ 80. As reações mais comuns da vacina são vermelhidão, coceira e leve dor no local da vacinação; pessoas com alergia ao ovo podem tomar.

Vacina da gripe x

Vacina da Covid-19

Quem tomou a primeira dose para prevenção da Covid-19 deve aguardar 15 dias para a vacina da gripe e, depois, mais 15 dias para a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Schiesari reitera que os cuidados com a Covid-19 devem continuar, até porque também combatem o vírus da gripe. “É fundamental o uso de máscara, higienização frequente das mãos e distanciamento social. São ações que contribuem com a prevenção das duas doenças. Vacinar é extremamente importante”, completou.

Serviço

A Univacin disponibiliza todas as vacinas preconizadas pelo calendário do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim). Mais informações devem ser obtidas pelo telefone (17) 3531-3141. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, e aos sábados, das 8h às 11 horas. A clínica está localizada na rua Sergipe, 583.

Da Reportagem Local