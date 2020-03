Com Início Nesta Semana, Curso de Olericultura Está Com Vagas Abertas

A Prefeitura de Pindorama em parceria com o Sindicato Rural realiza o curso de Olericultura Orgânica, desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). A palestra de início para o curso será na próxima quarta-feira, 11 de Março, das 8h às 17h. O curso é gratuito e possui vagas limitadas.

O objetivo é capacitar o trabalhador ou produtor rural com técnicas adequadas no manejo da olericultura orgânica. Além de proporcionar ao participante o conhecimento no cultivo orgânico, tornando-o competitivo no mercado atual.

O curso será dividido em acordo de convivência, apresentação do SENAR, higiene pessoal, ambiente, equipamentos, educação ambiental, hortaliça sem agrotóxicos, melhorar e regeneração do solo, uso de fosfato de rocha, adubação verde, compostagem, controle de pragas e doenças, controle de ervas daninha, além de colheita e classificação, transporte, comercialização e avaliação.

A carga horária terá um total de 32 horas. O pré-requisito é ter o ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local