Com Homenagem a Artistas, Está Chegando o 10º Circuito Sescoop/SP de Cultura

No dia 19 de setembro, às 20h, o Clube de Tênis de Catanduva será a sede da 10ª edição do Circuito Sescoop/SP de Cultura. O evento, que promete trazer o melhor da música popular brasileira, irá trazer o espetáculo ‘Os Filhos dos Caras’, numa homenagem aos artistas Wilson Simonal, Tim Maia e Djavan. A apresentação realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/sp) é resultado de uma parceria entre as cooperativas Unimed Catanduva, Uniodonto Catanduva e Sicredi. No palco, os cantores Simoninha, Léo Maia e Max Viana fazem uma homenagem aos seus pais, com o principal intuito de resgatar grandes clássicos da MPB em performances individuais e em conjunto.

“O ingresso para o evento deve ser trocado por um kit solidário, composto por um pacote de papel higiênico (quatro unidades), um detergente e dois litros de leite longa vida. O material arrecadado será doado às entidades Associação Voluntária de Combate ao Câncer, Casa de Apoio à Criança, Cáritas Diocesana, Corujas do Bem e Lar São Paulo Apóstolo”.

O presidente da Uniodonto Catanduva, José Eduardo Haddad, ressalta ainda a importância desta parceria: “a união de esforços entre as cooperativas permite que o programa ganhe mais força a cada ano, promovendo ainda a filantropia”.

“Oportunidade única para os amantes da boa música e para quem gosta de praticar a solidariedade. Só mesmo essa parceria para proporcionar momentos como esse”, reforça o diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, o anestesiologista Matheus Schuerewegen.

Já o presidente do conselho de administração da Sicredi Noroeste SP, José Carlos Afonso Cuginotti, ressaltou na mesma nota oficial que as expectativas para 2019 são as melhores: “pretendemos superar a edição passada, alcançando público superior a mil pessoas. Quanto mais público, mais pessoas beneficiadas direta e indiretamente.”

O ingresso para o evento pode ser retirado nas cooperativas e, também, no Empório São Pedro, mediante a entrega do kit solidário. Os locais em que é possível adquiri-los é: rua Alagoas, 104; Praça 9 de Julho na Uniodonto; rua Rio Preto, 450; e rua São Paulo, 54.

Da Reportagem Local