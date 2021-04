Com Foco em Ações Educativas Virtuais, EMCAa Atinge Mais de 50 Mil Pessoas em Três Meses

Em tempos onde a Covid-19 dominou as manchetes e o noticiário ao redor do mundo, a Equipe Municipal de Combate a Dengue (EMCAa) tem realizado diversas ações para manter a população de Catanduva alerta sobre o tema dengue.

Devido ao distanciamento social o setor tem priorizando parcerias, como o apoio da Câmara Municipal, com a produção de material temático próprio, além de ações virtuais junto aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Além de parcerias com órgãos sindicais, ONG’s e a Diocese de Catanduva.

Segundo o responsável pelas ações educativas da EMCAa, Diego Palmieri, toda esta articulação vem sendo cultivada com muito trabalho, mas os frutos serão colhidos apenas no médio prazo. “O trabalho de divulgação contra a dengue não pode ser burocrático, durante anos muito se falou sobre o tema a nível Brasil, mas é preciso a participação individualizada dos representantes, das lideranças em todo país de forma direcionada, para vislumbrarmos uma solução futura sobre o combate, não somente na cidade como no país como um todo”, explicou.

Ainda segundo Diego, a informação sobre o vetor existe há décadas, mas as fake news e o desencontro de informações acabaram auxiliando em uma cultura difícil de se resolver em curto prazo. “Quem nunca ouviu que o mosquito nasce apenas em água limpa e parada, que ele só pica de dia ou que voa apenas até a altura da cintura. Estas frases e muitas outras mencionadas por anos, criaram vícios e ruídos na população, então nosso esforço educacional é orientar de forma direcionada e repetitiva, mas não existe mágica. Acredito que se perdeu muito tempo jogando uma mesma informação a públicos diferentes isso não gerou efeito algum, então nossa proposta é juntar a educação com a comunicação, ou seja, massificar porém de forma individualizada, por seguimento, idade e bairro, por exemplo. Você não fala com a criança como chega em um adolescente, ou argumenta com um adulto da mesma forma que orienta o público da melhor idade. Cada estágio deve ser respeitado, pois só assim você cria duas vias a informação”, ressaltou Diego.

Apesar da parceria com outras secretarias municipais e também com o apoio da mídia local, durante os trabalhos de limpeza da cidade é possível verificar muito lixo nas vias públicas e o setor tem encontrado larvas dentro dos domicílios, mesmo com boa parcela da população presente em suas residências. “Quando em épocas passadas tínhamos epidemias, era comum a busca por um ‘culpado’, mas hoje é perceptível a mudança nos comentários e na própria participação da população, no envolvimento das entidades, empresas, redes de ensino e lideranças religiosas na discussão sobre o combate onde ele deve ser discutido, que é no cuidado de cada lar, de cada canto da cidade, na nossa ação individual diária sobre o tema. Nos questionar em nosso dia a dia se aquele saco plástico que eu joguei na rua, aquele marmitex que eu deixei na calçada, aquela pessoa que eu paguei para retirar coisas que não utilizo em casa destinou aquele material ao local de correto descarte. Tudo isso é habito, algo que não é encerrado apenas com diálogo e sim com regramentos sociais, posicionamento firme das personalidades dos municípios, entidades enfim, é não achar normal a Prefeitura recolher o lixo em um local e amanhã estar da mesma forma ou que quando nosso agente bate palma o munícipe não receba,” salientou.

Diego finaliza reforçando sobre o trabalho contínuo da EMCAa. “É preciso alertar a população que qualquer local que pare água é um criadouro da dengue. Os agentes visitadores continuam orientando a população e realizando a pulverização nas residências quando se tem caso positivo no bairro. Além da ação integrada com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na limpeza das vias públicas e áreas verdes junto com a EMCAa. A preocupação agora é para que o munícipe cuide da sua residência, denuncie locais problemáticos e principalmente que busque as redes públicas e particulares em casos de sintoma de dengue e disponibilize seu endereço correto , isto é vital para que a equipe seja deslocada até os bairros, pois se o munícipe não se identifica, não busca as redes de saúde e está com dengue, ele acaba indiretamente contribuindo para o aumento de casos, pois o vetor está por toda a cidade.”

Em caso de denúncia ou orientações sobre como combater o mosquito nas residências a população deve entrar em contato com a EMCAa pelo telefone (17) 3531-9200.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local