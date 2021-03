Com Fase Emergencial, LBF Adia Partida Entre BAX Catanduva e Sampaio Basquete

Devido as novas determinações de restrições na quarentena, estipuladas na fase emergencial, a partida entre o BAX Catanduva e Sampaio Basquete, pelo primeiro turno do campeonato da LBF, que seria realizada na próxima terça-feira será adiada. Não há data estabelecida para dar sequencia a competição, a partir do dia 15 de março, já que todos os eventos esportivos devem ser suspensos até o dia 30 do mesmo mês. As meninas de Catanduva entraram em quadra apenas uma vez na Liga de Basquete Feminino, em Campinas, no início da semana. Para este mês estavam previstos dois jogos da equipe catanduvense na Liga. No dia 16 no Ginásio de Esportes Anuar Pachá e no dia 25, em Araraquara, contra o Sesi.

Um comunicado foi divulgado pela LBF ontem. “Em cumprimento ao decreto divulgado nesta quinta-feira (11) pelo governo do Estado de São Paulo e após reunião com o conselho de administração, comissão de atletas e gestores das oito equipes participantes da LBF 2021, a Liga de Basquete Feminino comunica: Os jogos deste final de semana (13 e 14/03) serão realizados normalmente, conforme tabela oficial da competição. O ADIAMENTO da partida marcada para 16/03/2021 entre AEC/Tietê Agroindustrial/ BAX Catanduva e Sampaio Basquete. Nova data será divulgada nos próximos dias. Na segunda-feira (15/03), nova reunião será realizada entre liga e clubes para análise do cenário e deliberação das próximas partidas”, informa.

Karla Konda

Editora Chefe