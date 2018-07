Com Estrutura Comprometida, Imóvel Abandonado é Demolido no Jardim Soto

Com estrutura comprometida, um imóvel abandonado foi demolido no Jardim Soto. Em 2015, a casa pegou fogo, mas recentemente era ocupada por moradores de rua, isso apesar de estar com risco de desabar. A informação é da Defesa Civil de Catanduva.

“Conforme laudos, a estrutura da edificação era antiga e ficou comprometida devido às chamas”, consta no comunicado.

A ocupação da área por moradores de rua também teria gerado reclamação de vizinhos. Ainda de acordo com o comunicado oficial, eles passaram a ser acompanhados pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e deixaram o espaço.

Antes da demolição, o proprietário do imóvel foi notificado a fazer as adequações, “dentro das medidas processuais cabíveis, mas não houve manifestação. Os custos do trabalho e demais dívidas serão lançados no cadastro do imóvel e o responsável pela área terá de arcar com a dívida”, finalizou.

No mês passado, dois prédios abandonados também foram demolidos em Catanduva. Os locais foram interditados depois de vistoria realizada pela Defesa Civil. Conforme constam nos laudos, as estruturas dos imóveis estavam comprometidas, já que havia rachaduras nas paredes, além de telhados deteriorados.

Os locais começaram a ser monitorados depois de uma denúncia ser registrada na Ouvidoria, por meio do aplicativo da Prefeitura. Os donos dos imóveis foram notificados sobre as medidas que deveriam ser adotadas para a recuperação dos espaços. Em uma reunião, ficou decidido que os locais deveriam ser demolidos. A Defesa Civil acompanhou todo o processo.

“Nas duas situações, os imóveis, um deles na avenida Benedito Zancaner e o outro na rua Rio Preto, foram invadidos por usuários de drogas. Por meio de abordagens noturnas, equipe da Secretaria de Assistência Social verificou a movimentação de pessoas no local”, informou o setor.

Além do risco de queda das paredes dos prédios, também houve relatos de vizinhos que reclamavam do mau cheiro e do acúmulo de sujeira, que também são propícios à infestação de ratos e outros insetos.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local