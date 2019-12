Com Estoque Abaixo De 50%, Hemonucleo Precisa De Sangue O Negativo

Com estoque abaixo de 50%, o Hemonucleo de Catanduva precisa de reforço de sangue do tipo O negativo. Essa tipagem, por enquanto, é a que está com o estoque mais crítico, mas todos os outros tipos sanguíneos são bem vindos.

O pedido foi feito, à nossa equipe, pela encarregada administrativa Marceli Mambelli. Além daqueles que já doam sangue e são cadastrados, também vale ressaltar que os moradores não só de Catanduva como também de toda a região podem aderir a boa causa. Uma única bolsa de sangue pode salvar a vida de quatro pacientes internados em hospitais da nossa região.

Para os homens, o intervalo de uma doação para outra deve ser de 60 dias e é possível doar quatro vezes em um ano. Já as mulheres devem respeitar pausa de 90 dias e realizarem três doações em 12 meses.

De acordo com a encarregada do Hemonucleo de Catanduva, Marceli Mambeli, a situação começa a se agravar neste período do ano. “O final de ano, muitas pessoas estão na correria das festas. Isso quer dizer que menos gente vai vir doar em dezembro. Depois já vem o período de festas de fim de ano, férias escolares”, disse. Campanhas de organizações são bem vindas.

Pode doar quem pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação), apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Entre os impedimentos temporários para a doação estão os das pessoas resfriadas, mulheres grávidas, que estão amamentando. Aqueles que fizeram tatuagem nos últimos 12 meses também ficam impossibilitados de doarem. Em caso de situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis o indicado é aguardar 12 meses para realizar a doação de sangue. Já entre os impedimentos definitivos estão os daqueles que contraíram hepatite após os 11 anos, ou Aids, doenças associadas aos vírus HTLV e doença de chagas. Além de pessoas que usam drogas e pessoas com malária.

O Hemonúcleo fica na Rua 13 de Maio, nº 974, no centro de Catanduva.

O horário de funcionamento é das 7 às 13 horas de quarta-feira a domingo. Outras informações como agendamento de grupos de amigos para as doações ou sobre algum dos impedimentos podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-7722.

Ariane Pio

Da Reportagem Local