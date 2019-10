Com Estoque Abaixo de 50%, Hemonucleo Precisa de Sangue A Positivo

Com estoque abaixo de 50%, o Hemonucleo de Catanduva precisa de reforço de sangue do tipo A positivo. Essa tipagem, por enquanto, é a que está com o estoque mais crítico, mas todos os outros tipos sanguíneos são bem vindos.

De acordo com a encarregada do Hemonucleo de Catanduva, Marceli Mambeli, a situação começa a se agravar neste período do ano. “Em Novembro temos dois feriados. Isso quer dizer que menos gente vai vir doar em novembro. Porque tem feriado e eles emendam. Depois já vem o período de festas de fim de ano, férias escolares”, disse. Campanhas de organizações são bem vindas.

Pode doar quem pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação), apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Karla Konda

Editora Chefe