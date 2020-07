Com Emenda Parlamentar, Mahatma Construirá Centro de Terapia Ocupacional

Com recursos de emenda parlamentar, o Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi construirá um Centro de Terapia Ocupacional. Ontem no início da tarde, a deputada estadual Beth Sahão esteve no hospital para anunciar a liberação de R$ 500 mil para obra.

De acordo com o presidente do Mahatma, Luciano Pastor, o projeto para a construção do novo Centro de Terapia Ocupacional está pronto. “Vem numa hora muito especial. Será um centro todo planejado, amplo, com anfiteatro, atividades teatrais, salas para desenvolver as atividades com as mãos. Esse centro vai propiciar o melhoramento da qualidade de atendimento dos pacientes”, afirmou.

A deputada Beth Sahão falou dos recursos enviados e acrescentou que neste ano as emendas tem sido liberadas com maior agilidade.

“Ficamos muito felizes porque é um dever cumprido. O Mahatma vem de um processo de crescimento, de expansão e precisa desta parceria. Eu fico muito satisfeita de poder ajudar o hospital que lida com pessoas com problemas de ordem emocional, mental, dependência química. A construção desse Centro de Terapia Ocupacional vai ajuda-los muito no processo de recuperação, de interação. Os pacientes ficam absorvidos com as atividades que desenvolvem. Normalmente quando se coloca uma verba no final do ano ela demora um ano ou dois para ser liberada, e neste ano, agora no meio do ano conseguimos bastante recurso”, afirmou a deputada.

Pastor informou ainda que para a construção do Centro de Terapia Ocupacional, o hospital conta com uma contrapartida e com a ajuda de outros deputados estaduais e federais para que seja concluído o quanto antes.

Somente para o Hospital Mahatma Gandhi, a deputada listou recursos liberados neste ano. “r$ 120 mil para ambulância, R$ 300 mil e agora os R$ 500 mil para o centro de terapia”.

