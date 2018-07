Com DVD Em Planejamento, Lincoln e Marcelo Visitam Estúdio da Band FM

Os irmãos Lincoln e Marcelo visitaram o estúdio da Band FM na manhã de ontem (25). Após cantar ao lado de Bruno, da dupla Bruno e Marrone, a dupla que nasceu em São Carlos está com planos de lançar o novo DVD ainda neste ano. Na ocasião, os cantores realizaram a divulgação da mais nova música de trabalho “Ladra de Sonhos”.

Nossa reportagem acompanhou a entrevista. Desde pequenos, os irmãos compartilharam o amor e o sonho pelo universo sertanejo. Há 25 anos a dupla começou com os primeiros trabalhos, ainda na época do vinil em 1993. Em São Paulo, gravaram quatro CD’S. Com o passar dos anos, os irmãos decidiram ir para o berço do sertanejo, em Goiânia. Lá, cantaram ao lado de Israel e Rodolfo na música “Amor e Café”.

O novo DVD da dupla será lançado em Setembro e contará com as duas músicas de maior sucesso. Além de “Ladra de Sonhos”, outro trabalho que teve direito a palinha no estúdio foio a “Secando Garrafas” que também promete agradar o público. Ambas com a participação de Bruno. “Nós já tínhamos a ideia de chamar alguns amigos para participar do nosso projeto e tivemos a felicidade de fazer a parceria com o Bruno. Quando mostramos as canções, ele se identificou e logo gravamos”, contaram.

Com um hit descontraído e uma pegada amorosa, os irmãos estão conquistando os palcos do sertanejo, divulgando cada vez mais seus trabalhos e abrindo portas para um projeto que pretende ser marco na história da dupla.

Para quem ainda não conferiu os novos sucessos de Lincoln e Marcelo, basta digitar o nome da dupla no Youtube e se inscrever no canal. No instagram e no Facebook, procure por @lincolnemarcelo.

Da Reportagem Local