Com Cobertura Vacinal de 50%, Campanha de Vacinação Contra Pólio Encerra Hoje

Com a meta de cobertura vacinal abaixo do que foi preconizada pelo Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra poliomielite encerra nesta sexta-feira, 13 de Novembro, em Catanduva e todo o Estado de São Paulo.

No município, a cobertura vacinal está em 50%, enquanto no Estado está em 40,58%.

De acordo com o Ministério da Saúde, a meta de cobertura vacinal era de 95%. Dados divulgados pela Secretaria de Saúde afirmam que foram aplicadas 2.487 na cidade ao longo da campanha de imunização que começou no dia 5 de Outubro.

A campanha é destinada a imunizar crianças de 1 ano a menores de 5 anos, de forma indiscriminada. Ao mesmo tempo, foi realizada a Campanha de Multivacinação, com apelo para os pais ou responsáveis colocarem a situação vacinal de crianças e adolescentes em dia.

As vacinas são gratuitas e, mesmo com o encerramento da campanha, as doses continuam disponíveis nas 23 unidades de saúde nos bairros. Para receber a dose da campanha basta procurar uma sala de vacina, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, levando carteirinha de vacinação.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local