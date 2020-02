Com Chuva Forte, Trechos de Avenidas de Catanduva Ficam Alagadas

Foram pouco mais de duas horas de chuva forte em Catanduva. O suficiente para fazer com que alguns trechos de avenidas da cidade ficassem alagados. Dados da Defesa Civil indicaram para pontos como na avenida Theodoro Rosa Filho, rua São Paulo com a avenida São Domingos, Avenida Engenheiro José Nelson Machado e São José do Rio Pardo, no Parque Iracema.

A frente do Ginásio de esportes do Conjunto Esportivo Anuar Pachá também ficou cheio d’água.

De acordo com a prefeitura, os locais são sempre monitorados durante as chuvas e são pontos que não suportam as enxurradas.

Mas quem acompanhou o volume de água do rio São Domingos, pensou no pior. O rio ficou tão cheio que, por pouco, não transbordou. Próximo ao Garden Shopping foi quase possível tocar na água na margem do rio. A lagoa do Parque dos Ipês se encheu e praticamente não foi possível ver a barragem construída no meio do lado.

A reportagem de O Regional recebeu de moradores diversas fotos e vídeos da chuva em diferentes bairros. Na rodovia Alfredo Jorge, que liga Catanduva a Pindorama, em determinados trechos a água invadiu a pista, fazendo com que condutores tivessem de reduzir a velocidade.

Segundo a Defesa Civil, o índice pluviométrico é medido a cada 24 horas, portanto, ainda não se sabe a quantidade de chuva que caiu no final da tarde e noite de ontem.

Karla Konda

Editora Chefe