Com Casos de Dengue Confirmados, Nebulização é Intensificada

Com o registro de novos casos de dengue, a Prefeitura intensificou o serviço de nebulização nos bairros. De acordo com a Secretaria de Saúde os novos casos positivos foram registrados no Jardim Salles e Vila Rodrigues.

A Prefeitura reforça o pedido à população para que não ignorem os cuidados que devem manter para evitar que o mosquito da dengue se prolifere. Segundo o boletim epidemiológico em Janeiro foram registrados 14 casos confirmados, 43 descartados e 33 em investigação. Durante o trabalho de nebulização os moradores devem deixar janelas abertas e isolar pessoas com problemas respiratórios em cômodos separados. É importante que a população dê acesso aos agentes de endemias quando estes visitarem suas residências.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local