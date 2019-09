Com Baixa Umidade do Ar, Rotinas nas Escolas Municipais São Alteradas

Baixa umidade do ar e muito calor. Diante de um clima assim, as rotinas nas escolas municipais são alteradas para evitar qualquer transtorno aos alunos.

A Secretaria Municipal de Educação informa que, por conta das altas temperaturas registradas em Catanduva, com máxima de 37 graus e umidade relativa do ar em 18%, os educadores receberam orientações específicas. As aulas de recreação e educação física são substituídas por atividades diferenciadas com os alunos, dentro e fora das salas de aula.

A medida atende mais de 10 mil estudantes atendidos na Rede Municipal de Ensino. “Não há necessidade de suspensão de aulas de recreação e educação física, mas é indicado o emprego de atividades moderadas. É importante realizar atividades que requeiram menos esforço físico dos alunos, que deverão utilizar roupas leves, além de ingerir muita água. A exposição ao sol deve ser evitada”, complementa a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

Dentre as medidas adotadas estão: hidratação dos bebês e crianças e a indicação do uso de garrafas com água nas salas de aulas; evitar banhos demorados em água com temperatura elevada; alimentação escolar deve priorizar refeições leves, sempre acompanhadas de líquidos; e, por fim; evitar bebidas doces, refrigerantes e sucos (o açúcar permanece mais tempo no corpo, deixando menos água à disposição no organismo).

Além das orientações, os professores também incentivam os alunos ao uso de protetor solar; bacias ou baldes com água nos berçários e também no quarto, em casa, ao dormir.

Karla Konda

Editora Chefe